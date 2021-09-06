مازلت أتوطن كابوسي - فرات المحسن

2021/09/06 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن في أحلامي التي لم أدمن تفسيرها..



أغواني العراف للمرة الألف أن أشي للغربان والصعاليك عن موضع أساي ووحدتي، فحملوا معاولهم ومجارفهم، وأهالوا على جسدي كومة حزن آخر، فشاطرتهم حفل الفجيعة .كان ذلك يوماً آخر، لم أفكر في عبوره أو مغادرته، أخيراً وضعته في جعبتي وغفوت.حين استيقظت وجدته جواري ..كان هناك من ينتظرني.ثمة أشخاص اعرفهم منذ سنواتي البعيدة.



وجوه غاضبة غصت بها فسحة روحي، تَدرجُ مثل القط ......





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