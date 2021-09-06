مقتدى الصدر يغرد بجملة واحدة

2021/09/06 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، بشأن "ازاحة الفاسدين".

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وقال الصدر في تدوينة قصيرة اطلع عليها "ناس"، (6 أيلول 2021)، وكانت عبارة عن وسم من عبارة واحدة وهي: "ازاحة الفاسدين واجب وطني".

وعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، مشاركة التيار الصدري في الانتخابات والحكومة المقبلة، هو تأسياً بالأمام الرضا، الذي رضا بولاية العهد في زمن المأمون العباسي.

وذكر الصدر في تدوينة مطولة، اطلع عليها "ناس" (5 ايلول 2021)، ان "دخولنا بالانتخابات والاشتراك بالحكومة سيكون تأسياً بالأمام الرضا، مع الاختلاف انه دخل مع حكام مخالفين لمذهبه، ونحن نشارك من هم من مذهبنا تارة، ومن غيرهم من المذاهب تارة أخرى".

وحدد الصدر "فوائد" ذلك بخمسة فقرات، مشيراً الى ان "تواجدنا في العملية السياسية الحالية على وجه الخصوص هو تواجد ديني عقائدي وطني، لامجرد تواجد سياسي، من أجل المغانم واقتسام الكعكة كما يعبرون".

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