فرار ستة معتقلين “أمنيين” فلسطينيين بينهم قائد عسكري سابق من سجن إسرائيلي

2021/09/06 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّ ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين من أحد السجون الإسرائيلية (شمال) عبر نفق حفروه أسفل مغسلة فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن المجموعة التي تضم قيادي بارز في حركة فتح، وفق ما أفاد مسؤولون.وبحسب بيان صادر عن مصلحة … Readmore

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