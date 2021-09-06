انفوغراف: بدء مؤشرات الخريف في العراق.. انخفاض الحرارة وتصاعد الغبار الاربعاء

2021/09/06 | 10:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاض بدرجات الحرارة مع تصاعد الغبار بدءاً من الأربعاء.

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