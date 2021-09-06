2021/09/06 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني دعا مصرف الرافدين،اليوم الاثنين، المتقاعدين المستلفين الذين تم تحويل جهة توطينهم الى مصارف اخرى وبذمتهم سلف سابقة التوجه الى فروع المصرف لتسديد تلك المبالغ.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يهدد المتقاعدين بإيقاف رواتبهم..



ويدعو لتسديد السلف السابقة المركز الخبري الوطني.

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