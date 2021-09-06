2021/09/06 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تفاصيل العمليات الأمنية في ديالى وصلاح الدين.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، أن “قواتنا الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام الأمني توضح أهداف العمليات الامنية في ديالى وصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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