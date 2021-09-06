حماس تعلق على هروب المعتقلين.. ونادي الأسير يعلن أسماءهم وإسرائيل تفتح تحقيقا

2021/09/06 | 11:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنت حركة حماس على عملية هروب ستة معتقلين من سجن إسرائيلي، الإثنين، معتبرة الأمر "انتزاعا للحرية"، في حين أعلن نادي الأسير أسماء السجناء الستة الذين فروا من سجن "غليبوع"

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