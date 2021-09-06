2021/09/06 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تمكن ملاكاتها من ضبط أحد الموظفين في مديرية سكك حديد المنطقة الشمالية متلبساً بتلقي أموال من مواطنين؛ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين.وذكرت دائرة التحقيقات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تطيح بموظف يوهم المواطنين بالتعيين في نينوى المركز الخبري الوطني.

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