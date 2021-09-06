إنخفاض اسعار النفط العالمية بأكثر من 1% مع خفض السعودية لأسعار نفطها المصدر لآسيا

2021/09/06 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت العقود الآجلة لاسعار النفط، اليوم الاثنين، بنسبة أكثر من 1٪ مع خفض السعودية أسعار النفط المصدرة لآسيا.وامتد النفط في خسائره بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية أسعار الخام للمشترين الآسيويين، مما زاد من احتمالية المنافسة الشرسة بين البائعين … Readmore

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