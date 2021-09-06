الوقف الشيعي يؤكد وجود تنسيق أمني مشترك لانجاح زيارة الاربعين

2021/09/06 | 11:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف الشيعي سيشارك في أسطول خاص من عجلاته بنقل الزائرين ذهابا وايابا من قاطع العباس في مدخل مدينة كربلاء وحتى القطع الاول بسيطرة ٥٦.

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