النزاهة تضبط موظفا تلقى أموالاً مقابل وعود كاذبة بالتعيين

2021/09/06 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط أحد

الموظفين في مديريَّة سكك حديد المنطقة

الشماليَّة متلبساً بتلقي أموال من

مواطنين؛ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين.

وأفادت دائرة

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