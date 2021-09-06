المرجعية الدينية تقيم

2021/09/06 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المرجعية الدينية، الاثنين، عن

اقامة مجلس الفاتحة على روح فقيه أهل

البيت (ع) المرجع الديني الكبير آية الله

العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي

الحكيم.

وقال مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي الحس

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