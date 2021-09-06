2021/09/06 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأثنين، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاض

بدرجات الحرارة مع تصاعد الغبار بدءاً

من الأربعاء.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعد غبار بدءاً من الاربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة وتصاعد غبار بدءاً من الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).