2021/09/06 | 11:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، توفير ثلاثة عوامل رئيسية لدعم الفلاحين ضمن الخطة فيما بينت أن الخطة الشتوية ستكون مقاربة للعام الماضي. وقال وكيل وزير الزراعة مهدي سهر الجبوري للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة تعلن عن خطتها الشتوية المركز الخبري الوطني.

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