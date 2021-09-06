ثلاث ودّيّات ترفع جاهزيّة السفانة قبل انطلاق الدوري

2021/09/06 | 11:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يواصل فريق الميناء بكرة القدم وحداته التدريبية في معسكره المقام في العاصمة بغداد استعداداً لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.

وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي الميناء الرياضي حيدر الحمود، اليوم الاثنين، إن “الفريق أنهى معسكره الداخلي في محافظة البصرة وقرر إقامة معسكر في بغداد تتخلله مباريات ودّيّة لرفع جاهزية الفريق قبل انطلاق المنافسة المحلية”، مبيناً أن “اختيار الجهاز الفني للبصرة وبغداد لإقامة المعسكر يعود لجودة الملاعب فيها على عكس باقي المحافظات الأخرى”.

واضاف الحمود، أن” الفريق أُجري أولى مبارياته الودّية أمام الكهرباء وانتهت بفوز الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الكهرباء بمشاركة جميع اللاعبين بغية الوقوف على جاهزيتهم البدنية”، لافتاً إلى أن “الفريق سيخوض مباراتين يتم تحديدهما خلال الأيام المقبلة وهناك اتفاق مبدئي مع نادي الصناعة ونيّة لإقامة مباراة مع فريق القوة الجوية”.

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