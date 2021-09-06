2021/09/06 | 11:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 53Kqf8MaN9A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الصباح .. العنف الاسري القضية الحاضرة الغائبة بالسر والعلن في المجتمع العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار الصباح .. العنف الاسري القضية الحاضرة الغائبة بالسر والعلن في المجتمع العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).