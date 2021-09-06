2021/09/06 | 11:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H-qCT3xeWec

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهو بلدية الناصرية احد المعالم الكبيرة وأهم المراكز الثقافية في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهو بلدية الناصرية احد المعالم الكبيرة وأهم المراكز الثقافية في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).