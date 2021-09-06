القضاء يأمر بغلق العيادات الطبية غير المجازة

2021/09/06 | 11:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجه مجلس القضاء الاعلى، بغلق العيادات غير المجازة والمخالفة للقانون ومنع من لا يحمل إجازة معترف بها من النقابة لممارسة المهنة.وذكر المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقى “المركز الخبري […]

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