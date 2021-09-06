حالة الطقس للأيام المقبلة: انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الأربعاء

2021/09/06 | 11:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاض درجات الحرارة مع تصاعد الغبار بدءًا من الأربعاء.

وقال بيان للهيئة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة، إذ ستسجل درجات الحرارة في بغداد 45، فيما ستسجل محافظات البصرة وذي قار وميسان 48 درجة مئوية، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان، أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في النهار الى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (8-10) کم، وفي الغبار (3-5)كم، أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في النهار إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ومدى الرؤية (8-10) کم، وفي الغبار (3-5)كم، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم/ س، ومدى الرؤية(8-10)كم".

واشار إلى أن "الطقس يوم الجمعة سيكون صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

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