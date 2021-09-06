شاهد النفق الذي استخدمه 6 فلسطينيين للهرب من سجن إسرائيلي

2021/09/06 | 11:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن 6 فلسطينيين من الهروب من إحدى السجون الإسرائيلية عبر نفق تحت الأرض، ويظهر في هذا الفيديو النفق الذي استخدمه السجناء في الهروب.هناك عملية مطاردة جارية حاليًا للقبض على الرجال الهاربين، كما يجري تتبع السجناء عبر طائرات مسيرة وأخرى مروحية، وفقا للشرطة الإسرائيلية.

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