الرافدين يدعو المتقاعدين لتسديد السلف السابقة ويهدد بايقاف رواتبهم

2021/09/06 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصادنيوز _ بغداد

دعا مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، المتقاعدين المستلفين الذين تم تحويل جهة توطينهم الى مصارف اخرى وبذمتهم سلف سابقة التوجه الى فروع المصرف لتسديد تلك المبالغ.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "على المتقاعدين الذين تم تحويل جهة توطينهم الى مصارف اخرى وبذمتهم سلف سابقة مراجعة فروع المصرف لغرض تسديد ودفع المبالغ المستحقة بذمتهم".

وأضاف، ان "المصرف سيتخذ الاجراءات القانونية بحق المتقاعدين المتخلفين عن سداد تلك المبالغ من بينها ايقاف الراتب التقاعدي وسيتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية".

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