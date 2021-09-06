الصدر يبرر أسباب العودة للانتخابات والاشتراك في الحكومة

2021/09/06 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن أسباب الدخول بالانتخابات والاشتراك بالحكومة.وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”، إن “عدم وجودنا في البرلمان والحكومة بمثابة طلقة الرحمة في صدر الإصلاح”.وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في نهاية … Readmore

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