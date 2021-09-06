2021/09/06 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ،اليوم الاثنين، السفير التركي في العراق السيد علي رضا غوناي.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقى “المركز الخبري الوطني” نسخة منه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير التركي ملف المحكومين الاتراك المركز الخبري الوطني.

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