"نفق في أرضية مرحاض الزنزانة".. تفاصيل هروب فلسطينيين من سجن إسرائيلي

2021/09/06 | 11:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد مصلحة السجون الإسرائيلية في المنطقة الشمالية أريك يعقوب إن الستة فلسطينيين الذين هربوا من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، فجر الاثنين، حفروا نفقا على ما يبدو في أرضية مرحاض زنزانتهم للوصول إلى السراديب التي تكونت نتيجة إنشاء السجن.

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