النزاهة تعتقل موظف بتهمة تزوير أوامر تعيين مزورة

2021/09/06 | 11:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المُتَّهم أقدم على تزويد (4) من الذين وعدهم بالتعيين في شركة السكك بأمرٍ إداريٍّ مُزوَّرٍ.

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