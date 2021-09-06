قاضي النزاهة: نبذل جهوداً كبيرة لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب ودبي

2021/09/06 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد، عن جهود تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من مملكة المغرب وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.وقال ضمد، في حديث للصحيفة الرسمية (6 أيلول … Readmore

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