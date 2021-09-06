العراق: القبض على موظف تلقى اموالا مقابل وعود كاذبة

2021/09/06 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أحد الموظفين في مديرية سكك حديد المنطقة الشمالية متلبسا بتلقي أموال من مواطنين، مقابل وعود كاذبة بالتعيين .

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (6 ايلول 2021)، أن "فريقا من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تمكن من ضبط موظف في مديرية سكك حديد المنطقة الشمالية يقوم بأخذ مبالغ مالية من المواطنين في المحافظة مقابل وعود كاذبة بتعيينهم؛ وذلك استنادا إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".

واضاف البيان، أن "المتهم أقدم على تزويد (4) من الذين وعدهم بالتعيين في شركة السكك بأمر إداري مزور يزعم أنه صادر عن الشركة العامة لسكك حديد العراق متضمن تعيينهم، فيما بينت تحريات مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة وتحقيقاتها الأولية أن المتهم أقدم على تزوير الكتاب بقصد إيهام المواطنين الأربعة بالتعيين، واستحصال المبالغ المتفق عليها منهم، موضحة أنه تم عرض الكتاب على كل من مدير مديرية سكك حديد المنطقة الشمالية، ومسؤول الموارد البشرية فيها، وممثل نقابة السكك في محافظة نينوى، حيث أكدوا إقدام المتهم على فعلته وتزوير الكتاب، بدافع تحقيق منافع شخصية عبر إيهام المواطنين بالتعيين".

واوضح، إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق".

N.A

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