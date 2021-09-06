الحكومة العراقية: لا تراجع عن سعر صرف الدولار

2021/09/06 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن

ناظم، الإثنين، أنّ الحكومة لن تتراجع

عن قرارها بشأن سعر صرف الدولار.

وقال ناظم في تصريح للصحيفة الرسمية،

إنّ "زيادة سعر صرف الدولار فكرة مطروحة

للنقاش منذ سنوات ولم

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