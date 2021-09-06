ليبيا.. الإفراج عن الساعدي القذافي وقريبه يتحدث عن توجهه إلى تركيا

2021/09/06 | 12:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الإفراج عن نجل الرئيس السابق معمر القذافي، الساعدي، الإثنين، وتسليمه لعائلته

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