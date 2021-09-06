2021/09/06 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع ميدل ايست آي البريطاني، عن أن العديد من القوى السياسية، بما في ذلك بعض القوى المدعومة من إيران، تشعر بالقلق من فكرة الانسحاب الأميركي الكامل من العراق.

ونقل الموقع عن مسؤول عراقي قوله إن القادة العراقيين كانوا، ومازالوا، يبحثون عن قوة يمكنها توفير توازن موضوعي ضد النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة، مؤكداً أن ما من أحد يريد أن يسقط بالكامل في المستنقع الإيراني، والايرانيون أنفسهم لا يرغبون في ان يكونوا مسؤولين عن كل ما يحدث في العراق، ويبحثون عن شركاء في الغنائم والخسائر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع اخباري بريطاني: جميع القوى السياسية قلقة من فكرة الانسحاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع اخباري بريطاني: جميع القوى السياسية قلقة من فكرة الانسحاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).