دكتور فاوتشي: هذا سبب تأخير إطلاق الجرعات المعززة لبعض لقاحات فيروس كورونا

2021/09/06 | 12:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة مع جيم أكوستا، من CNN، قال الدكتور أنتوني فاوتشي إن طرح الجرعات المعززة للقاح مودرنا قد يتأخر وقد لا يتم إطلاقها خلال أسبوع 20 سبتمبر، كما كان مخططًا مسبقًا

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