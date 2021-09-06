طالبان تعلن “السيطرة الكاملة” على وادي بانشير

2021/09/06 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان الاثنين “السيطرة الكاملة” على وادي بانشير حيث تشكلت مقاومة ضدها منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان منتصف آب/أغسطس، فيما ردّت الجبهة الوطنية للمقاومة أن المعركة ضد طالبان في الوادي “ستستمرّ”.وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد … Readmore

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