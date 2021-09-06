2021/09/06 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل مراسل بإطلاق نار في صلاح الدين.وقال المصدر، لـ” المركز الخبري الوطني ” إن “مراسل قناة صلاح الدين الفضائية، حميد الجميلي قتل اليوم، على يد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل صحفي بإطلاق نار في محافظة صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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