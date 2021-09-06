الخارجية تكشف عن دور العراق في التقارب الامريكي الايراني

2021/09/06 | 12:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير خارجية إنّ العراق ينتهج حالياً سياسة التحول من مرحلة القتال إلى مرحلة الحوار، ليلعب دوره الحقيقي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

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