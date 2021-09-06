مباحثات بين بغداد وأنقرة حول المحكومين والمطلوبين الأتراك

2021/09/06 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاثنين، مع السفير التركي علي رضا غوناي قضايا الاتراك المطلوبين للقضاء.

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2021)، إن "القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير التركي في العراق السيد علي رضا غوناي".

وأضاف أن "الطرفين بحثا متابعة قضايا المواطنين الذين يحملون الجنسية التركية المحكومين أو المطلوبين للقضاء".

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