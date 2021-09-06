عقود تصديرية بملايين الدولارات بين سوريا والعراق

2021/09/06 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع عدد من الصناعيين السوريين

والعراقيين، مع اختتام فعاليات معرض

"صنع في سوريا" التصديري التخصصي في مجال

الألبسة والنسيج، أن عقودا تصديرية مع

شركات عراقية ستوقع قريبا.

ومن المتوقع أن تكون هذه العقود

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