زيدان والسفير التركي يبحثان قضايا المحكومين والمطلوبين الذين يحملون الجنسية التركية

2021/09/06 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان

والسفير التركي في العراق علي رضا

غوناي، اليوم الاثنين، متابعة قضايا

المواطنين الذين يحملون الجنسية

التركية المحكومين أو المطلوبين

للقضاء.

وذكر مجلس القضاء الاعل

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