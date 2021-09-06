المرجع السيستاني يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

2021/09/06 | 12:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد

علي الحسيني السيستاني، بياناً نعى فيه

رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في

لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

وجاء في نص البيان الذي تلقته وكالة نون

الخبرية، "تلقينا

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