2021/09/06 | 12:17 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 6 سبتمبر 2021 | 11:47 صباحاً | عدد القراءات : 69

مودعاً موجة الحر العراق يرحب بموجة برد قادمة

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، انخفاض بدرجات الحرارة مع تصاعد الغبار بدءاً من الأربعاء.

وذكر بيان للهيئة، أن "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة ، إذ ستسجل درجات الحرارة في بغداد 45، فيما ستسجل محافظات البصرة وذي قار وميسان 48 درجة مئوية، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان، أن "طقس البلاد ليوم الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في النهار الى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ،ومدى الرؤية (8-10) کم،وفي الغبار (3-5)كم، اما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحوا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ومدى الرؤية (8-10)كم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في النهار الى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ،ومدى الرؤية (8-10) کم،وفي الغبار (3-5)كم، أما المنطقة الشمالية فسيكون الطقس فيها صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم/ س، ومدى الرؤية(8-10)كم".

واشار إلى أن "الطقس يوم الجمعة سيكون صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

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