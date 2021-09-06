التخطيط تستبعد وصول موازنة 2022 للحكومة الحالية: لن تأتي قبل الانتخابات

2021/09/06 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قال وزير التخطيط العراقي خالد بتال يوم الاثنين، ان قانون الموازنة العامة للعام 2022 في طور الأعداد من قبل وزارة المالية.

وأضاف بتال ان هناك استراتيجية لإعداد مشروع قانون الموازنة، وهي الان (الموازنة) في مراحلها الأخيرة، وأنها ستأخذ وقتا قبل عرض القانون على مجلس الوزراء.

وأعرب وزير التخطيط العراقي عن اعتقاده؛ بأن قانون الموازنة لن يُعرض على مجلس الوزراء قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الاول المقبل.

وكان وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، أعلن في 26 آب الماضي إنجاز مشروع موازنة عام 2022، وقرب عرضه على مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ السياسة المالية للعراق مرّت بصعوبات كبيرة.

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