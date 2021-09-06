العدل : عدد الإرهابيين المحكومين أكثر من 50 ألف سجين

2021/09/06 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل، اليوم الإثنين، أن عدد الإرهابيين المحكومين، في سجونها أكثر من 50 ألف سجين، مشيرة إلى أن نصفهم محكومون بالإعدام.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي في تصريح […]

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