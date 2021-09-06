2021/09/06 | 12:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الإثنين، أن تركيا تتخذ من محاربة حزب العمال الكردستانية ذريعة لاختراق السيادة العراقية.وقال الياور، في حديث صحافي، تابعه موقع “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خروقات جوية وبرية… التوغل التركي يهدد سيادة البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خروقات جوية وبرية… التوغل التركي يهدد سيادة البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خروقات جوية وبرية… التوغل التركي يهدد سيادة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).