2021/09/06 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، الدعوة إلى تجار القطاع الخاص باستيراد السماد المركب "الداب"، وبدون قيد أو شرط وبالكميات التي يرومون استيرادها مع مراعاة المواصفات الفنية.وألزم الخفاجي، بحسب بيان لوزارة الزراعة، كافة التجار بضرورة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة العراقي يصدر توجيهات بشأن استيراد السماد المركب والطماطم) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة العراقي يصدر توجيهات بشأن استيراد السماد المركب والطماطم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).