2021/09/06 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بحثت جهود جامعة نيويورك في الأمن السيبراني للديمقراطية في كيفية تفاعل مستخدمي فيسبوك مع آلاف المصادر الإخبارية خلال فترة 5 أشهر تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: المعلومات الخاطئة على الانترنت تحصل على 6 أضعاف التفاعل مقارنة بالأخبار الحقيقية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: المعلومات الخاطئة على الانترنت تحصل على 6 أضعاف التفاعل مقارنة بالأخبار الحقيقية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة: المعلومات الخاطئة على الانترنت تحصل على 6 أضعاف التفاعل مقارنة بالأخبار الحقيقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).