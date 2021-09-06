دراسة جديدة: المعلومات الخاطئة على الانترنت تحصل على 6 أضعاف التفاعل مقارنة بالأخبار الحقيقية

2021/09/06 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت جهود جامعة نيويورك في الأمن السيبراني للديمقراطية في كيفية تفاعل مستخدمي فيسبوك مع آلاف المصادر الإخبارية خلال فترة 5 أشهر تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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