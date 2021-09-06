مسقط الرأس - سعود سالم

2021/09/06 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ) يفتح الباب ويدخل وهو ما يزال يفكر في المطلق والنسبي والنهائي واللانهائي والكائن واللاكائن ( … ) جدار ابيض لامع يواجهني ( … ) ها هو مرة أخرى يواجهني ويعكس الضوء الخفيف الذي يضيء الغرفة ( … ) وتمنى لو ينشق هذا الجدار للحظات حتى يتمكن من رؤية الليل والسماء السوداء والأشجار والأضواء البعيدة والحديقة الصغيرة المغروسة وسط المباني العالية ( … ) الممقعد الاسمنتي البارد والمكسور الحواشي في ركن الحديقة ح ......





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