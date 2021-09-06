إرهاب وقتل ومخدرات.. الخلية تعلن حصيلة عمليات أمنية في بغداد

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، حصيلة عملياتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 أيلول 2021)، أن "كتيبة الاستطلاع في فرقة المشاة الحادية عشر من تمكنت القاء القبض على متهم بالإرهاب شمالي شرقي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4/1) إرهاب جنوبي بغداد".

إلى ذلك تمكنت "قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد كمين محكم نصب له جنوبي شرق بغداد".

وعلى صعيد أمني آخر "القت مفارز سيطرة الجزيرة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

فيما تمكنت "قطعات فرقة المشاة الحادية عشر من إلقاء القبض على (9) متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".

في سياق متصل، "تمكنت قطعات الفرقة الأولى والثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (4) متهمين بالسرقة، والقتل، واتلاف مواد منتهية الصلاحية، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية، بدورها تمكنت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على (9) متهمين بتهم ترويج المخدرات، والنصب والاحتيال، وضبط حبوب مخدرة وادوات تعاطي، و(9) مسدسات، و(208) إطلاقة عتاد مختلفة".

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