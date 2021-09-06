العراق وتركيا يتفقان حول بروتوكول تقاسم مياه نهر دجلة

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتفق العراق وتركيا، حول حسم الاستفسارات كافة بشأن بروتوكول نهر دجلة وانشاء مركز بحثي مشترك للمياه.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية انه تم استمرار المباحثات الفنية بين البلدين في انقرة، وقد تم حسم الاستفسارات كافة من الجانب التركي حول بروتوكول نهر دجلة، مشيراً الى قرب المباشرة بانشاء المركز البحثي المشترك ليكون انطلاقة لعهد جديد في العلاقات الثنائية العراقية التركية على صعيد المياه.

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