طالبان تعلن السيطرة على بنجشير .. ووقوات مسعود تؤكد: المعركة مستمرة

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، السيطرة الكاملة على إقليم بنجشير، فيما أكدت الجبهة الوطنية للمقاومة أن المعركة ضد طالبان في وادي بنجشير ستستمرّ.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان: مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب، بينما قالت الجبهة الوطنية للمقاومة على تويتر إنها تسيطر على مواقع استراتيجية في الوادي، مضيفةً أن “النضال ضد طالبان وشركائها سيستمر.

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