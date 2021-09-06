انطلاق عمليات أمنية من محورين في ديالى وصلاح الدين

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الاثنين، انطلاق عمليات مشتركة في ديالى وصلاح الدين.

وقال بيان للحشد الشعبي ان قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى وصلاح الدين، انطلقت من محورين أساسيين، الأول من معبر الميتة باتجاه قرية الطالعة، والثاني من معبر النعمان شمالا باتجاه الطالعة، بعد تحديد الأهداف.

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