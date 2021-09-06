البيشمركة تعلق على هجمات داعش الأخيرة: الوضع خطير

2021/09/06 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أكد قائد البيشمركة محور جنوب كركوك نوري حمه علي، اليوم الاثنين، أن الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش تشير إلى وضع خطير يجب تداركه على الفور وبالسرعة الممكنة.

وقال حمه علي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "الهجمات الأخيرة لداعش في كركوك لم تكن طبيعية أو اعتيادية بل هي نتيجة تخطيط للتنظيم واستغلاله للفراغات الأمنية بين البيشمركة والقوات الاتحادية وتحركه بسهولة في تلك المناطق".

وأضاف أن "الوضع خطير جدا إذا لم يتم التحرك والتنسيق المشترك بين بغداد وأربيل ونشر قوة مشتركة من الطرفين لمنع تزايد المخاطر"، محذراً من "تزايد مخاطر داعش وتحركاته في أطراف كركوك وجنوبها، وقد تم ابلاغ العمليات المشتركة حول هذا الموضوع واعلامهم بطبيعة الأوضاع والتحركات".

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